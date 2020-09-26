"مع السلامة يا فنان يا عظيم".. هاني رمزي ينعي المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعى الفنان هاني رمزي الفنان الراحل المنتصر بالله الذي توفي منذ قليل بالأسكندرية، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".


نشر هاني رمزي صورة للفنان الراحل المنتصر بالله، وعلق عليها قائلاً :"الله يرحمك يا مونتي تعبت كتير عشان تسعد الملايين من جمهورك، وحان وقت راحتك، مع السلامة يا فنان يا عظيم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.


وكان الفنان الراحل المنتصر بالله قد عانى لأكثر من عشر سنوات مع المرض، حيث بدأت معاناته مع المرض عام 2008 بعدما أصيب بجلطة فى ‏المخ، ابعدته عن التمثيل لندة عامين، وبعدما عاد للتمثيل بعدها لم يستمر ‏طويلًا وذلك لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لكي يقدم بعض الأعمال التى لا تحتاج لمجهودًا كبيرًا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف في ‏بعض الأعمال.


المنتصر بالله حصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورًا للأحداث، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التى اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.

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