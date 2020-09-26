سباق للحصول على الرقم الأخير بجداول المرشحين لانتخابات النواب بقنا (صور)
السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:46 م
بسام عبدالحميد
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يتصارع عدد من المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في محافظة قنا، على الرقم الأخير، لتسهيل عملية الوصول لأكبر كتلة تصويتية في المحافظة.
وشددت اللجنة المنظمة لانتخابات مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال عملية التقديم.
كما أعلن الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا عن البدء في توقيع الكشف الطبي علي المرشحين لمجلس النواب 2020.
وأوضح أن وزارة الصحة بقنا قد أعدت العديد من أماكن الكشف بالمحافظة من أجل تسهيل الكشف على المرشحين موزعة في أنحاء المحافظة تسهيلا لهم، والتي تضم مستشفى نجع حمادي العام، مستشفى قنا العام، مستشفى قوص المركزي، هذا بالأضافةالى توقيع القومسيون الطبي بمقر القومسيون الطبي بقنا وسيتم عمل التحاليل بالمعمل المشترك بمدينة قنا>
وتابع أنه مطلوب من المرشحين الدخول على الموقع الخاص بالوزارة لتسجيل البيانات الخاصة بالمرشح ثم بعدها التوجه الى مواقع الكشف الطبي وذلك فى الموعد المحدد على الموقع.
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