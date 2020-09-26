كلوب يتغنى بنجم ليفربول

أشاد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، بما قدمه شيردان شاكيري خلال مواجهة الفريق أمام لينكولن سيتي، أول أمس الخميس في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الذي انتهى بفوز الريدز بنتيجة 7-2.





وشارك شاكيري بشكل أساسي في المباراة، لاول مرة منذ كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي، في مركز متأخر قليلا في وسط الملعب.





وافتتح شاكيري التسجيل لفريق ليفربول بعد 9 دقائق بتسديدة رائعة من ركلة حرة، من عند حافة منطقة الجزاء.

وخاض شاكيري 42 مباراة مع ليفربول، في جميع المسابقات، منذ انضمامه في 2018، قادما من ستوك سيتي.

ومع انضمام تياجو ألكانتارا إلى خط وسط ليفربول المليء بالمواهب بالفعل، قلت فرص شاكيري للحصول على وقت للعب لكن كلوب لم يشر إلى أن اللاعب السويسري خارج حساباته.





حيث قال المدرب الألماني: "في البداية كانت مباراة مذهلة من شاكيري في مركز غير مألوف على ما أعتقد. لقد لعب بشكل جيد جدا، ولا يوجد شك إزاء قدرات شاكيري، لم يكن هناك أي شكوك مطلقا وفي هذه اللحظة كل شيء يبدو جيدا للغاية ويبدو واعدا وسنرى ما سيحدث".





ويستعد ليفربول لمواجهة آرسنال ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، يوم الإثنين المقبل.











