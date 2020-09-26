رئيس الإنجيلية: وعي وتكاتف الشعب المصري كلمة السر لعبور أي تحديات

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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يؤكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على ثقته في تكاتف الشعب المصري لعبور التحديات ومواجهة أي محاولات تهدد تقدم الدولة المصرية.

وأكد البيان الصادر على الآتى: فى ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا، نقف معًا صفًّا واحدًا، ونمضي قدمًا لتنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، واستكمال ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنجاز في مختلف المجالات.

وأضاف: وأننى أؤكد على ثقتي الكبيرة في وعي الشعب المصري، الذي يبرهن دائمًا في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة التحديات، حفظ الله شعب مصر العظيم.

وفي سياق منفصل استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة أمس بعض من اعضاء مجلس كنيسة العذراء الزيتون لبحث أمور الخدمة.

وكان البابا تواضروس قد القى عظته الأسبوعية وقال فيها: كل سنة وحضراتكم طيبين نحتفل الأسبوع القادم بعيد الصليب فنحن نحتفل بعيد النيروز من يوم ١ توت إلى ١٦ توت ونحتفل بعيد الصليب يومي ١٧، ١٨ توت وعيد الصليب نحتفل به يوم ١٧ مارس -١٠ برمهات ويوم ٢٧ سبتمبر ١٧ توت.

وتابع البابا مضيفا: عندما نتأمل الصليب نجد تأملاته لا تنتهي فالصليب يعلمنا فضيلة الاستقامة.،أنت عندما تصلي وترفع يديك أنت تضع خطًا مستقيمًا بينك وبين السماء أنت تضع قدميك علي طريق الاستقامة واذكرك أن الاستقامة في الصليب.قدم استقامة كل يوم في أيام حياتك.

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