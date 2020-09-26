نصيحة للراغبين في الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية (فيديو)

قال الدكتور مصطفى المحمدي، خبير الأمصال واللقاحات، إن هناك نوعين من لقاحات الأنفلونزا الموسمية إحداهما تطعيم ثلاثي والآخر تطعيم رباعي.





وأشار "المحمدي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن التطعيم الثلاثي يعطى بدءا من عمر 6 شهور، بينما التطعيم الرباعي يعطى بداية من عمر 3 سنوات، منوها بأن التطيعمين الثلاثي والرباعي بدون حد أقصى في العمر.





وأوضح أن أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الكلى والقلب لهم الأولوية في الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشددا على ضرورة أن يحرص الشخص على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية في مكان معتمد ومعروف للتأكد من آمانه.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.



