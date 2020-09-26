أيمن المزين يكشف سر الرحيل من تدريب طنطا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:35 ص
أيمن المزين
أيمن المزين
محمد جمال
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تحدث أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا سابقا،  أن فريق طنطا قدم مباريات قوية في بداية الدوري والكورونا تسببت في كبوة للفريق. 


وقال أيمن المزين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مجلس إدارة طنطا أقالني بعد الهزيمة أمام فريق بيراميدز  ورئيس نادي طنطا أخبرني بالإقالة بالتليفون بعد يومين من هزيمة الفريق أمام بيراميدز".


وأوضح: "عودتي لفريق طنطا في المرة الثانية كانت بسبب ضغوط من أعضاء مجلس الإدارة لمحاولة إنقاذ الفريق".


وتابع: "بعض الأندية في مصر تتعامل مع المدربين من منطلق كونهم نجوم سابقين في الأندية الكبيرة".


وأتم: المصري والإسماعيلي في موقف صعب للغاية في الدوري لكنهما قادران على البقاء بالدوري.

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