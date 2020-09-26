محافظ جنوب سيناء يعلن خبرا سارا للأهالي بشأن التأمين الصحي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مثل إنشاء المصانع والمدارس والجامعة والإسكان الإجتماعي.

وأضاف "فودة"، خلال تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت: "المحافظة شهدت إنشاء 2000 بيت بدوي جديد، والبدو يريدون من يسمعهم ويحل مشكلاتهم ومن يشعرهم بأنهم مواطنون درجة أولى"، مشددًا على أن المحافظة تعمل على حل مشكلات أهالي جنوب سيناء. 

وتابع: "سندخل منظومة التأمين الصحي الشامل مع الأقصر بعد محافظة بورسعيد، والمواطن سيحصل على خدمته الصحية بمنتهى السهولة، وندشن وحدات صحية، ونعمل على توصيل الطاقة الشمسية للأهالي كما ننشئ لهم الآبار، وهناك تجماعات على 60 كم تحتوي على مقدار من الكهرباء ما يساوي مدينة كاملة". 

وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر بماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار أمس الجمعة بمدينة شرم الشيخ للأحتفال بيوم السياحة العالمي.

وجاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

شارك بالماراثون أيضا السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية. 

وانطلق الماراثون من أمام فندق إقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما قرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.

وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون واقترح سفير ألمانيا بالقاهرة بأنه يجب عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.

وفاز بالمرتبة الأولى في الماراثون سفير الكاميرون ووعده وزير السياحة والآثار بأن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة عند الإعلان عنه في أوائل الشهر القادم. 

وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بجولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولي يرافقهم عدد 30 من سفراء الدول الأجنبية للتعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة بالمطار للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

تأتى هذه الزيارة في إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومي المصري تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030.

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