محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
حسام مجدي
Advertisements
كشف محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة، عن حقيقة توقيعه للنادي الاهلي في الفترة الماضية، وذلك من أجل الانتقال له خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية: "يتبقى لدي موسم مع فريق مصر المقاصة، وحاليا اركز مع النادي لإنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق المزيد من الانتصارات".

وأضاف: "لم اوقع لأي نادي حتى الآن، ولن ارحل عن مصر المقاصة إلا بموافقة إدارة الفريق، وفي حال وجود عرضين مصري وخليجي، سوف اختار العرض المصري".

ونجح فريق مصر المقاصة في تحقيق الفوز بالأمس على حساب المقاولون العرب بنتيجة هدف نظيف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد ابراهيم رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 10 ساعة

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يغلق الباب أمام يوفنتوس

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يخطط للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس السابق

منذ ساعتين

موقف عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على يانكون

منذ حوالي 3 ساعات

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ ساعة و نصف

تشيلسي يحسم مصير كيبا في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عروض خليجية تبعد الصفقة المنتظرة عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

06:47 ص

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

12:31 ص

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

04:45 ص

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

06:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»