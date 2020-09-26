شاهد.. عمرو أديب يصدم المصريين بسبب كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يمر العالم بفصل شتاء سيىء جدا، مضيفا: "يبدو أن موضوع اللقاح هيتأخر شوية".

وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، المواطنين الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية المتوفر في هئة المصل واللقاح، مؤكدا أنه لا يوجد حل لمواجهة فيروس كورونا إلا غسل اليدين، وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 887 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 93531 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 102625 حالة من ضمنهم 93531 حالة تم شفاؤها، و5853 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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