هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
محمود جاد
محمود جاد
محمد جمال
Advertisements
أعرب المهندس زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، عن رضاه عن النتائج الذي يقدمها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي، مع حلمي طولان، المدير الفني للفريق.

وقال زكريا السيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار، إن النادي يركز في مسابقة الدوري فقط وتم إغلاق ملف عروض اللاعبين.

وأكد زكريا السيد: "محمود جاد تلقى عرض كرواتي ولكن لم نناقش العرض في الوقت الجاري وتم إغلاق ذلك الملف ولم ننظر في العرض".

وتابع: "عدد من العروض تلقاها اللاعبين في الوقت الجاري، ولكن نحن أغلقنا تلك الملفات نهائيًا وهو ما ظهر مردوده على نتائج الفريق".

وكانت تقارير صحفية ربطت الحارس الشاب بالانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليكون البديل المناسب للحارس محمد الشناوي.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يخطط للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس السابق

منذ أقل من ساعتين

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يغلق الباب أمام يوفنتوس

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تشيلسي يحسم مصير كيبا في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 23 دقيقة

موقف عثمان ديمبيلي من الانتقال إلى ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عروض خليجية تبعد الصفقة المنتظرة عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على يانكون

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 15 ساعة

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

منذ ساعة و 22 دقيقة

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

هدف الأهلي يتلقى عرضا أوروبيا.. وناديه يحسم موقفه

زيدان يحسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع كافاني

06:47 ص

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

12:31 ص

تعرف على تفاصيل أزمة أحمد الشيخ مع الأهلي

04:45 ص

تطورات صفقة انتقال ديست إلى برشلونة

06:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»