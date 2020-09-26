شاهد| اشتعال النيران لـ48 ساعة في بئر مياه بجرجا.. وأنباء عن اكتشاف غاز

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:32 ص
اشتعال الحريق في البئر
اشتعال الحريق في البئر
الفجر
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وصلت لجنة من وزارة البترول والثروة المعدنية إلى بئر جرجا المشتعل منذ يومين، للتحقق من وجود اكتشاف بترولي في المنطقة أم لا.

كانت النيران قد اندلعت في إحدى آبار المياه، واستمرت النيران مشتعلة لساعات، ما اضطر الأهالي لاستدعاء الحماية المدنية التي حاولت السيطرة على الحريق ولكن فشلت.

وكشفت بعض التقارير أن المنطقة قد تحتوي على بئر غاز أو بترول، وأن السبب في الاشتعال المستمر للنيران هو وجود مواد بترولية بها.

هذا، وتستمر النيران في الاشتعال منذ يومين، وقد أخذ الفريق الفني من وزارة البترول عينات من المكان لفحص سبب اشتعال الحريق.


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