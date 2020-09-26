موعد مباراة أهلي جدة وشباب الأهلي دبي اليوم السبت بدوري أبطال آسيا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:14 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستضيف ملعب الجنوب بقطر مباراة نارية تجمع بين فريق الأهلي السعودي ونظيره شباب الأهلي دبي، اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي السعودي قد خطف بطاقة التأهل إلى الدور الإقصائي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حصدهم من 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وخسر مثلهما.

فيما حالف الحظ شباب الأهلي دبيء، والذي لم يكن ضمن المتأهلين للدور الـ16، لولا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر أقصاء فريق الهلال السعودي، وإلغاء نتائجه بعد أن كان مُتصدرًا للمجموعة، بسبب عجز النادي في تكوين 13 لاعباً لمباراته أمام شباب أهلي، بعد إصابة أكثر من 15 لاعباً بفيروس كورونا المستجد، ليتأهل بذلك الفريق الإماراتي كثاني مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعهم من 4 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة، وهزم في الأخرى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد شباب الأهلي في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الواحدة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وينقل اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 2 التابعة لشبكة bein sports؛ إلى جانب قنوات الدوري والكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.

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