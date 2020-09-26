"أستاذ تمثيل".. محمود نصر يتألق بأداء تمثيلي متميز في "دانتيل"

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يشارك النجم السوري محمود نصر في بطولة مسلسل دانتيل بجانب الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والعمل يعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الالكترونية.



وأشاد الجمهور بأداء محمود نصر خلال العمل، ملقبين إياه بلقب "أستاذ تمثيل"، معربين عن إعجابهم به ولاسيما في تقديم المشاهد الرومانسية التي تجمعه بسيرين.



ومن متابعتنا للعمل، لاحظنا أن محمود نصر يتبع نوع أداء معين في تجسيد المشاهد أشبه بالسهل الممتنع، لما لديه من قدرة على توصيل كل المشاعر المطلوب منه تجسيدها خلال المشاهد فقط بحركة عينيه دون أن ينطق بكلمة واحدة وفي الوقت ذاته دون تكلف في الانفعالات أو تصنع في الأداء.





وتدور أحداث المسلسل حول دار أزياء ”دانتيل“ الذي يحتفي بمرور 35 عاماً على افتتاحه حيث تنكشف العديد من الأسرار يوم الاحتفال، وينتحر صاحبها بسبب تراكم الديون عليه ويترك ابنه يوسف يواجه الواقع الأليم.



وتشتعل قصة حب رومانسية بين ”ميرنا“ سيرين عبد النور و”يوسف“ محمود نصر والتي نشأت شرارتها منذ الطفولة ومرا بالعديد من المواقف سوياً.



يذكر أن مسلسل دانتيل من إخراج المثنى صبح وتأليف إنجي القاسم وسماء عبد الخالق، وبطولة كل من النحوم سيرين عبد النور ومحود نصر والممثل القدير سلوم حداد وسارة أبي كنعان وزينة مكي ونهلة داوود ونيكولا دانيال ووسام فارس وغيرهم.