برشلونة يغلق الباب أمام يوفنتوس

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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رفض مسؤولو برشلونة، عقد صفقة تبادلية مع فريق يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما زعمت تقارير إيطالية عن رغبة الفريقان لانتقال آرثر ميلو إلى البيانكونيري، نظير ارتداء ميراليم بيانيتش لقميص البارسا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن يوفنتوس عرض بالفعل خدمات كوستا على برشلونة، أثناء التفاوض لضم آرثر ميلو، ولكن جاء الرد بتجاهل البرسا نظرا لكبر سن اللاعب الذي يبلغ 30 عامًا، كما أن لديه سجل حافل بالإصابات، قبل وبعد الانتقال إلى السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن الفريق الكتالوني لا يسعى للتعاقد مع جناح جديد، وكان كوستا خرج من حسابات أندريا بيرلو المدرب الجديد ليوفنتوس، لذا يسعى النادي الإيطالي للتخلص من خدماته وتسويقه.

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