صدمة في الرجاء قبل مواجهة الزمالك

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:17 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن الرجاء المغربي تلقى صدمة قوية أثناء تجهيزاته قبل مواجهة الزمالك في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى عبد الرحيم الشاكير بعض الفحوصات بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء الديربي والتي ستحدد موقفه من المباريات المقبلة.

وأصيب الشاكير بتمزق على مستوى أعلى عضلة الفخد وتحديداً العضلة الرباعية وسيحتاج لأكثر من شهر من الراحة والتأهيل مما يعني تأكد غيابه عن مواجهتي الزمالك في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر هذا الغياب مؤثراً بشكل كبير داخل الرجاء بسبب أهمية الشاكير وتعدد اختصاصاته ومهامه، حيث يشغل أكثر من مركز ويلقب بالجوكر في صفوف الفريق وغالبا ما يتم اللجوء لخدماته لتعويض مختلف اللاعبين في مراكز مختلفة.

وسيتأثر الرجاء تحديداً بغياب الشاكير على مستوى خط وسط دفاعه لغياب بديل للثنائي سند الورقلي وبدر بانون.

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