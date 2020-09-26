برشلونة يبتعد عن صفقة لاوتارو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:16 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن ابتعاد نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان برشلونة يريد التعاقد مع لاوتارو مارتينيز منذ عدة أشهر، لكن مسؤولي العملاق الكتالوني لم يقدموا عرض مقنع.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أمل برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز قد تلاشى.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة اجتمع مع كل من بيتو ياكي ورولي زاراتي، وكيلي لاوتارو، بعد سلسلة من الاجتماعات عن بعد، من أجل مناقشة كيفيه انتقال اللاعب إلى كامب نو.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة خلال الاجتماع الأخير قدم عرضًا ضعيفًا للغاية لوكيلي لاوتارو بقيمة 15 مليون يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى المتغيرات.

وكشفت الصحيفة، أن مسؤولي إنتر ميلان لن يستطيعوا التفاوض حول ذلك العرض، لذلك عاد وكيلي اللاعب إلى إيطاليا، لمناقشة أمر تجديد اللاعب مع النيراتزوري خلال الفترة المقبلة.

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