أحمد داود يشارك في تحدي صور الطفولة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:24 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان أحمد داوود صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.

وعلق على الصورة قائلاً: "زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير".

وحازت الصورة علي إعجاب الكتير وجاءت التعليقات ما بين "كدا قمر و كدا قمر" وكتب معجب آخر: "بحبك أوي" .

يذكر أن أحمد داوود، شارك في السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، بجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

وتزوج أحمد داود من الفنانة علا بعد قصة حب قوية جمعت بينهما خلال تعاونهما في العرض المسرحي "عنبر رقم واحد"، وكانت تحظى بشهرة أكبر منه وقتها، وكان يخشى أن ترفض الارتباط به إلا أنها فاجأته برغبتها في الزواج منه وتزوجا عام 2010.



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