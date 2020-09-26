بلاغ للنائب العام يتهم مرتضى منصور بتهديد أمن واستقرار مصر

قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بلاغا للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، طالب فيه بالتحقيق معهما، بسبب تصريحات لرئيس نادي الزمالك.



وقال صبري في بلاغه: "استمرارا في منهجه وأسلوبه الـ(...) حرص مرتضى منصور أثناء مداخلته مساء يوم 24 سبتمبر 2020، على شاشة قناة الزمالك، والتي اتخذ منها منبرا للتطاول والسباب واختلاق القصص الوهمية، والهجوم علي كل من يختلف معه، وتمادى في التطاول والتهديد والوعيد إلى تهديد الدولة بالكامل، وكل أجهزتها ومؤسساتها، بأن يقرأ خطابًا يدعي ويزعم أنه صادر من هشام حطب، وفي هذا الخطاب المنسوب - واعتقد زورا - لهشام حطب يهدد ويتطاول على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها بالكامل؛ بأبشع و(...) الألفاظ ويردد: "أنا لا أخاف ومليش كبير"، ويهدد أمن واستقرار وسلامة الدولة بجماهير الزمالك الشرفاء، واستطاعته أن يحرك هذه الجماهير وفق هواه ورغباته الشخصية، وأكثر من ذلك بمراحل يعف اللسان عن ترديدها".







واعتبر المحامي، أن كل ما ذكره وردده مرتضى منصور ناسبا صدوره من هشام حطب يشكل "جرائم تمس أمن الدولة وتهدد استقرارها"، ملتمسا من جهات التحقيق الاستماع لأقوال هشام حطب والتحقيق مع مرتضى منصور، وفي حالة ثبوت صحة ما هو منسوب إليه إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.