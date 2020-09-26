كورونا يرجئ كرنفال ريو دي جانيرو السنوي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن منظمو كرنفال ريو دي جانيرو، الخميس، أن نسخة العام 2021 من الكرنفال الأشهر في العالم والتي كان مفترضا أن تجري في فبراير المقبل، أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب وباء كوفيد-19.

وقال جورجي كاستانييرا، رئيس الرابطة المستقلة لمدارس السامبا في ريو دي جانيرو (لييسا) المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث السنوي، للصحافيين "لقد انتهينا إلى استنتاج مفاده أنه يجب تأجيل الحدث".

وأضاف "ببساطة لا يمكننا إجراؤه في فبراير. لن يكون لدى مدارس السامبا الوقت أو الموارد المالية والتنظيمية لكي تكون جاهزة في فبراير".

ولم يعلن كاستانييرا الموعد الجديد المحتمل لهذا الحدث الذي يجذب سنويا إلى المدينة الساحلية ملايين السياح من سائر أنحاء البرازيل والعالم أجمع.

وقرار "لييسا" ينطبق على الفعالية الرسمية الأساسية في الكرنفال وهي مسابقة مدارس السامبا التي تجري على جادة سامبودرومو الشهيرة، ولا يسري على "التجمعات" أي حفلات الشوارع التي تجري على هامش الكرنفال.

ولم تعلن سلطات المدينة بعد ما إذا كانت ستسمح بحصول هذه التجمعات أم لا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الفتاك في البرازيل 4.7 مليون شخص توفي منهم حوالى 140 ألفا


أخبار تهمك

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصدر قراره بشأن عودة محمد شريف

منذ ساعة و 23 دقيقة

الكشف عن موقف مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال

منذ ساعة و 21 دقيقة

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتواصل مع مهاجم يوفنتوس السابق وينتظر قرار باتشيكو

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب "زنا المحارم".. مصرع طالب بعد ضبطه مع خالته بـ"مايو"

منذ أقل من ساعة

الاتحاد السكندرى يضم ثلاثى تليفونات بنى سويف

منذ ساعة و 21 دقيقة

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

المرشحون لخلافة فايلر في الأهلي

عاجل| بيان كورونا اليوم.. انخفاض جديد في الإصابات (تفاصيل)

11:55 م

الأهلي يصدر قراره بشأن عودة محمد شريف

12:52 ص

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي

11:39 م

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

07:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»