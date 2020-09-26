أستاذ اقتصاد: "الفلوس اللي هربها محمد علي دفعها في تشطيبات فيلته" (فيديو)

كشف نائل شحادة، أستاذ اقتصاد، ومقدم البلاغ ضد محمد علي في إسبانيا، أن تكلفة تشطيب الفيلا التي يمتلكها المقاول الهارب محمد علي في أسبانيا وصلت إلى مليون و300 ألف يورو.



وأشار "شحادة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" من أسبانيا ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه قدم بلاغا ضد محمد علي يتهمه فيه بغسيل الأموال، منوها بأنه على علم بثلاث عمليات لغسيل الأموال قام بها محمد علي، حيث أنه ذهب معه مرتين لاستلام الأموال، معلقا: "كان يقولي عايزيين نروح العنوان ده ونستلم الفلوس، ونمشي".



وأضاف أن لديه مستندات تثبت أن محمد علي انفق الأموال التي هربها من مصر على تشطيبات الفيلا، منوها بأن أبلغ السلطات القضائية عن هذا الأمر في فبراير 2019.



هذا، وأذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.



وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.



وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.



وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.



وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

