سانتا كلارا يهزم براجا ويتصدر الدوري البرتغالي

فاز فريق سانتا كلارا على مضيفه سبورتنج براجا 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري البرتغالي لكرة القدم.





وسجل تياجو سانتانا هدف المباراة الوحيد لسانتا كلارا في الدقيقة الخامسة.





وحقق كلارا فوزه الثاني على التوالي بعد أن افتتح مشواره في الدوري بالفوز على ماريتيمو 2 / صفر، فيما تلقى براجا هزيمته الثانية على التوالي بعد الخسارة في المرحلة الأولى أمام بورتو 1 / 3.





ورفع سانتا كلارا رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بانتظار نتائج باقي مباريات المرحلة ، فيما يحتل براجا المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد خالي من النقاط.



