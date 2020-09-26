الكشف عن سبب تأجيل إعلان شريف إكرامي انضمامه لبيراميدز

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعرب شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته بالتوقيع للنادي السماوي والإنضمام إلى صفوفه بداية الموسم الكروي المقبل.

وقال شريف إكرامي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "قررت تأجيل الإعلان عن إنضمامي إلى بيراميدز حتى نهاية الموسم الكروي الجاري ولكن بسبب المتغيرات التي طرئت في الأونة الأخيرة تم الإعلان عن الصفقة في الوقت الجاري".

وتابع: "فضلت تأجيل الإعلان عن إنضمامي لبيراميدز احترامًا لجماهير النادي الأهلي حيث كان هناك عقد مع النادي حتى نهاية الموسم قبل حدوث المتغييرات".



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