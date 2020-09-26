مصرع شاب إثر سقوطه من أحد القطارات بالحوامدية

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من قطار ركاب بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مدير قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شاب من أحد القطارات بنطاق القسم.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقل النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال استقلال الشاب القطار قادما من الجيزة اختل توازنه وسقط، من القطار ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.



وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

