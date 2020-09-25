اتحاد التايكوندو يختتم بطولة المملكة الافتراضية

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو منافسات بطولة المملكة الأولى الإفتراضية لعروض التايكوندو التي أقيمت خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الحالي بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي الـ 90.

وجاء فنون آسيا بطلاً للبطولة التي تقام لأول مرة في تاريخ الإتحاد برصيد (82) نقطة فيما حل مركز أندلسية وصيفاً برصيد (70) نقطة ونادي عكاظ ثالثاً برصيد (58.66) نقطة ونادي الأنصار رابعاً برصيد (47.66) نقطة ونادي الفرع خامساً برصيد (38) نقطة.

وأشرف على البطولة فنياً رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد ثامر السعران وتحكيميا رئيس لجنة الحكام فايز السلولي وفي إحصاء وجمع النتائج الحكمة سحر مؤمنة وفي تقييم المنافسات حكام التايكوندو مجاشع علوي ومحمد الحسين وبلخير باتيس ووليد اليامي وهتان زغبي.

وأثنى رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري على الجهود المبذولة من اللجنة الفنية والحكام لإقامة المنافسات الإفتراضية في ظل توقف النشاط الرياضي، منوهاً بالهدف الرئيس المنشود من إقامة هذه البطولة، المتمثل في إظهار الجوانب الفنية الأخرى للتايكوندو، ولا تقتصر فقط على القتال، إذ أن هناك أساليب أخرى تظهر جمالية التايكوندو ومنافساتها والترويج لها كالقتال الوهمي (البومسي) والعروض المشهود لها، بوصفها عامل جذب لجمهور من غير الممارسين للعبة، لما تحتويه من استخدام للمهارات الشخصية والتقنيات العالية.