هزة أرضية بقوة 3.9 ريختر تضرب البحر الأحمر

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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية منذ قليل عن تسجيل محطات الشبكة القومية للزلازل لهزة أرضية في منطقة البحر الأحمر، وعلى بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.



وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد في بيان له إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة العاشرة و22 دقيقة و33 ثانية بالتوقيت المحلي للمدينة ـ وشعر بها بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع إصابات أو حوادث أو أضرار مادية.



وأوضح رئيس المعهد أن احداثيات الهزة الأرضية كانت على خط العرض 27.4937 درجة شمالا، وخط الطول 33.9933 درجة شرقا، وعلى عمق 16 كم.

