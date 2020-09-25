المتحدثة باسم الخارجية الروسية تهاجم "فيسبوك"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:22 م
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
وكالات
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صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن حذف صفحات روسية على "فيسبوك"، يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا من قبل الشركة.

 

وقالت زاخاروف في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الجمعة، إن ما تمارسه شركة "فيسبوك" هو "تطهير للمجال الإعلامي"، مضيفة: "يمكن أن نسمي ذلك رقابة أو أي شيء آخر، فيما نحن مدركون الغاية من وراء ذلك".

وأشارت إلى إعلان "فيسبوك" عن حذف صفحات روسية يقدم الوضع "كأن هناك أعمالا عدائية من قبل روسيا تجاه الولايات المتحدة والمجتمع والمستخدمين"، مضيفة أن حجب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر "عنصرا من صياغة الأجندة الإعلامية".

 

وكانت شركة "فيسبوك" قد أعلنت أمس الخميس عن حذف 3 "شبكات" من الصحفات الروسية، "انتهكت قواعد "فيسبوك" لمنع التدخل الخارجي في السياسة.

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ماريا زاخاروفا فيسبوك روسيا الخارجية الروسية

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