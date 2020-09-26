شاهد.. عمرو أديب يفضح الإخوان على الهواء

عرض الإعلامي عمرو أديب، صور ترصد لقاء وفد مكون من أيمن نور، وحمزة زوبع، ومختار العشري، وإسلام الغمري، وعادل راشد، والشوربجي، والحداد مع وزير الداخلية التركي في مقر وزارة الداخلية التركية، وذلك صباح أمس.



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن قبل هذا الاجتماع عقدوا لقاء مع ياسين أقطاي مستشار أردوغان ليحددوا مطالبهم من وزير الداخلية التركي، وليحصلوا على التعليمات الجديدة، موجهاا رسالة إلى الشخصيات التي التقت بوزيير الداخلية التركي، "المرة الجاية اللي هتتصوروا فيها مع وزير داخلية هيكون وزير داخلية مصر".



وكشف أن سبب زيارة هذا الوفد لوزارة الداخلية التركية هو الحصول على الجنسية، معلقا: "رايحين يظبطوا الجنسية.. لماا هيشوفوا الصور دي هيتجننوا"، موضحا أن اللقاء استمر لمدة ساعتين، وقدموا كشوفات بمن يحصل على جنسية ومن يحصل على إقامة.



هذا، وأذاعت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو أذاعته إحدى قنوات الجماعة الإرهابية لمجموعة من صور تدعي أنها من دمياط وشبرا الخيمة في نفس التوقيت.



وزعمت هذه القنوات أن هناك تظاهرات في محافظات مصر، حيث قامت بفبركة مجموعة من الفيديوهات والصور في الوقت الذي يسود فيه الهدوء جميع محافظات الجمهورية، حيث فشلت ثاني دعوتهم للتظاهر بعد الدعوة الأولى التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي.



وكان وصف الدكتور محمد حبيب، القيادي الإخواني المنشق، الإخوان بشياطين الأنس الذين يسعوا لجعل أبناء آدم يقوموا بأعمال لا ترضى الله سبحانه وتعالي.



وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن الإخوان يكذبون ويحاولون الوصول لسلطة أو مال أو السيطرة على موقع من المواقع، مع عدم الوضع في الاعتبار أن مصلحة الدولة والوطن والأمة فوق كل اعتبار.



وتابع القيادي الإخواني المنشق، أنه يجب أن نكون جميعًا جند مخلصين ثابتين نعمل لمصلحة بلدنا ومؤسساتنا وأولي الأمر منا، وليس جند للشياطين والأبالسة، معقبًا: "الأبالسة مبسوطين دلوقتي وبيقولوا الإنسان الذي يسمى الإخوان يعمل بدلًا منا، ويحرض على التخريب والتدمير".

