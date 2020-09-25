ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأسلحة بقنا



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا، يفيد تمكن حملة أمنية برئاسة المقدم طارق مصطفي رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد عمر الشريف رئيس مباحث دشنا، والنقيب أحمد عصام شحاته، والنقيب أحمد محمود معاونين مباحث دشنا من ضبط تكشيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى قضايا الإتجار بالأسلحة النارية.



وأفاد التحريات أن المضبوطين كلًا من "أحمد. أ47" عامًا من قرية الشيخ علي شرق، و"اسلام.أ" 23 عامًا مقيم بقرية الشيخ علي، و"خالد.أ" 16 سنة طالب مقيم بقرية الشيخ على بمركز دشنا.



وعثر بحوز المتهمين التالى 3 بنادق الي، و72 طلقة إسرائيلى، و26 طلقة الى، و7 قطع سلاح ناري.



تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار في الأسلحة النارية، بمركز دشنا شمالي قنا، وتم ضبط 7 قطع أسحلة.