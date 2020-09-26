محمد موسى: جرائم أردوغان تؤكد أنه دموي ولا يؤمن بالله (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن جنون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاق كل التوقعات وفضائحه التي نواصل كشفها أسبوعيا تدل على أنه دموي وديكتاتور.



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أردوغان وأتباعه لا يؤمنون بالله من الأساس وينصبون نفسهم كولاة للبشر وبأيدهم قبض أرواحهم.



تابع "علي فكرة هو ده فكر جماعة أتباع البنا سواء أردوغان وأتباعه أو جماعة الإخوان الإرهابية في مصر.. دول لو كانوا كملوا في حكمنا كانوا علقونا علي الطرق والكباري وفي الميادين.. لكن الحمد لله ربنا بيحب هذا الشعب اللي نجانا منهم وبيحبنا عشان عندنا شرطة وجيش وطنيين ومننا ولا يمكن يكونوا علينا زي شرطة ومخابرات أردوغان".





