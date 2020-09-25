كأس الأمم الأوروبية بدون جمهور بسبب كورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن بطولة كأس الأمم الأوروبية المقررة في العام المقبل قد تقام بدون جماهير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيرهوف في مقابلة مع بوابة "ران.دي إي" أنه لا يتوقع إلغاء كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي تأجلت إلى عام 2021 بسبب أزمة كورونا، والتي ستقام منافساتها في 12 مدينة أوروبية، لكنه أشار إلى أنه من الممكن إقامة مبارياتها بدون جمهور.

وتابع بالقول :"اعتقد أن رعاية أي فريق أمر من الممكن تحقيقه، عندما يكون داخل ما يشبه فقاعة (دائرة عزل طبي) طوال الوقت. لكن للأسف، الأمر أكثر صعوبة وخطورة عندما يتعلق بالجماهير."

وأضاف :"السؤال المهم بالنسبة لي يتعلق بما إذا كانت هذه النسخة من البطولة الأوروبية ستشكل احتفالية جماهيرية، أم أنها مجرد بطولة أوروبي لكرة القدم تقتصر على إقامة مباريات."

وتقام جميع المباريات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في الوقت الحالي بدون جماهير، باستثناء مباراة كأس السوبر الأوروبي التي أقيمت أمس الخميس في العاصمة المجرية بودابست وشهدت حضور 15 ألف و180 مشجعا، وانتهت بفوز بايرن ميونخ الألماني على أشبيلية الإسباني 2 / 1.

وكانت مباراة أمس بمثابة اختبار من يويفا لإمكانية السماح بعودة الجماهير، وينتظر اتخاذ القرار بهذا الشأن في الأسبوع المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الألماني سيخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية ضمن مجموعة تقام منافساتها في ميونخ، وستضم معه المنتخب الفرنسي، بطل العالم، والمنتخب البرتغالي، حامل لقب البطولة الأوروبية، إلى جانب واحد من المنتخبات المتأهلة من خلال المباريات الفاصلة.

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