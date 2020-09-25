مصطفى الفقي أول الحضور بعزاء محمد فريد خميس (صور)

بدء منذ قليل، مراسم عزاء الراحل محمد فريد خميس، بحضور العديد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى الفقي.





ويجرى عزاء رجل الأعمال محمد فريد خميس، داخل أحد "كمبوندات" التجمع الخامس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ووجود تباعد بين المعُزيين.





وتوفى رجل الأعمال محمد فريد خميس، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض.





وقال الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية ومجموعة "النساجون الشرقيون": "تغمّدَ اللهُ فقيدَنا المحبوبَ بواسعِ رحمتِه، وألهمَ أهلَه ومحبيه، الصبرَ والسلوان، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربّنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، غيّب الموت محمد فريد خميس".





ووُلد محمد فريد خميس في محافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.





عمل رجل الأعمال الراحل في البنك الأهلي المصري 1961-1967، وأعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.



