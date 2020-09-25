إيناس جوهر: "المستقبل للراديو.. والتلفزيون لن يطغى عليه"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الإذاعية القديرة إيناس جوهر، إنها اعتمدت على لغة المثقفين طيلة فترة عملها في الإذاعة، مشيرةً إلى أن دفعتها تميز بهذا الأسلوب.

وأضافت جوهر خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "كل زمن وله مفرداته الخاصة، والدنيا تغيرت كثيرًا، ولم يعد لدينا كوادر، لذلك أركز على تدريب الإذاعيين الشباب"، لافتةً إلى أنها كانت تقدم برنامج "إيناس والناس" واعتذرت عنه بسبب فيروس كورونا.

وحول علاقتها بالموسيقار الراحل عمار الشريعي، قالت إنه كان صديقًا مخلص لها منذ أيام الجامعة: "بعد كده بدأت اتفرج عليه واتعلمت الموسيقى لأنه كان عبقري".

وأشارت، إلى أن الراديو مازال موجودًا بقوة، بدليل انتشاره على نطاق واسع عبر الإنترنت: "ده مستقبل الراديو، ولما بنعمل فترة مفتوحة على الهواء بيجيلنا مكالمات من كل مكان، والراديو مستمر ولن ينتهي والتلفزيون لن يطغى عليه".

وقالت الإذاعية القديرة إيناس جوهر، إنها تتلمذت على يد أميمة عبد العزيز وجلال معوض وتعلمت أشياءً كثيرة من الإعلامية سناء منصور، موضحةً أن الإعلامي يجب أن يتابع البرامج بشكل كبير لكي يطور نفسه.

ونصحت جوهر، الإعلاميين، بعدم الإكثار من شرب الينسون لأنه يؤدي إلى ارتخاء الأحبال الصوتية: "القهوة أفيد للمذيع من الينسون، وقبل ما تطلع على الهواء بـ10 دقائق ممكن تشرب مياه دافئة"، لافتًا إلى أن المذيع قد يشرب المذيع أيضًا قهوة وبها نُقطة من الغاز.

وأشارت، إلى أنها كانت تتمنى أن تصبح مضيفة جوية، لكن والدها كان يخشى عليها من السفر، لكنها أصبحت بسعيدة بكونها مذيعة لأن طبيعة مهنتها جعلتها تسافر إلى الخارج في مرات كثيرة.

وأكدت جوهر، على أنها تتابع المشهد الإعلامي عن كثب، وعلى رأسها ماسبيرو: "مش بفوت حاجة، انا على طول عايشة للإذاعة والتلفزيون".

ولفتت، إلى أنها تركز على تدريب جيل جديد مبشر بالخير من المذيعين، مشيرةً إلى أن الوجوه الصاعدة في الإذاعة يفتقرون إلى التدريب، ونصحتهم بالحصول على كورسات تدريب.

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