ليفربول يفقد خدمات نجم الفريق أمام الآرسنال

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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يغيب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن مباراة فريقه أمام أرسنال المقرر إقامتها الاثنين المقبل بسبب الإصابة.

وخرج هندرسون /30 عاما/ بين شوطي المباراة أمام تشيلسي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعدما شعر بشد عضلي في فخذه ولن يتم المخاطرة به.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الجمعة :" هندرسون، ليس بعد، كان هذا واضحا- هذه المباراة مبكرة جدا بالتأكيد. أعتقد أن هذا كل شيء، إلى حد كبير".

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الثالث في الدوري لتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الافتتاحية بالدوري

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