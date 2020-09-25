بعد أزمتها مع زوجها.. هالة صدقي لجمهورها إلى اللقاء في قضايا جديدة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلنت الفنانة هالة صدقي عن انتهاء قضية النفقة بالحكم علي زوجها لعدم السداد ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت : بشكركم من كل قلبي والحمد لله أمس كان الحكم النهائي لقضية النفقة وحكم عليه بالحبس لعدم السداد ، وحاولت كتير اطمنكم علي ثقتي في نفسي وفي ولادي ولكن قلقكم أسعدني وجعلني أعرف كم حبكم ليا وثقتكم فيا ولكن الحقيقة شئ محزن لهذه الأسرة أن تصل إلي هذا الحد ، ولكن للأسف رب البيت استعمل أسوأ الأسلحة وهي السوشيال ميديا كوسيلة للضغط عليا للتنازل ،وكم حاولت أن أحافظ علي شكل وكيان هذه الأسرة خمس سنوات لكن للاسف انقلب السحر علي الساحر وتفهم الجميع الموقف الحقيقي وخسر الطرف الآخر بيته وزوجته وأولاده

وتابعت قولها : وبما أنه صمم علي المضي في فتح باب بيته علي الملاء فأنا مضطرة أوضح النتائج ، ولكني غير سعيدة أن تكون حياتي الخاصة متاحة للجميع ،وصحيح جالي عرسان كتير وده شئ عظيم ، بشكركم من قلبي علي طبطبتكم ليا ، وإلي اللقاء في قضايا جديدة ، مش عارفة الأسبوع القادم قضية نفقة المدارس هيقول عليا ايه المرة دي ، دي فلوسها أكتر وممكن يطلعني إرهابية مثلاً ، صحيح الفلوس بتدمر النفوس .

يشار أن اسم هالة صدقي، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل، خلال الأيام الماضية إثر أزمتها مع زوجها الذي شكك في نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من زواجهم .

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول المرأة، وشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل وشيرين عادل وبسنت شوقي ومريم الخشيت.

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