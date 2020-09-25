الأهلي يحدد سعر بيع وليد أزارو في الميركاتو الصيفي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حدد مسؤولو النادي الأهلي، سعر بيع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الأول، تحسبا لرحيله خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل وليد أزارو عن الأهلي 

وضع مسؤولو النادي الأهلي سيناريو حال رفض المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق تمديد عقده، الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم القادم.

واستقر مسؤولو النادي الأهلي على بيع المهاجم الدولي نهائيًا حال عدم التوصل معه لاتفاق بشأن تمديد عقده، في الفترة المقبلة.

وحدد الأهلي الحد الأدني لبيع أزارو وهو 2 مليون دولار، وذلك بعد رفض مقترح الاتفاق السعودي بشراء اللاعب نهائياً مقابل 400 ألف دولار.

من جانبه رفض مسؤولو النادي الأهلي، مناقشة عرض الاتفاق السعودي لشراء ازارو وكذلك أي عرض أخر تقل قيمته عن 2 مليون دولار.

وفي سياق متصل ينتظر مسؤولو النادي الأهلي وصول المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق من الأجازة التي يقضيها في بلده، من أجل بدء مفاوضات تمديد عقده بشكل رسمي لمدة موسمين.
 

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