خبير اقتصادي: شهادات الاستثمار لن تتأثر بخفض سعر الفائدة



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أنه جرى خفض الفائدة بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن شهادات الاستثمار لن تتأثر بهذا الخفض، حيث أنها عبارة عن تعاقدات تنتهي بنهاية الشهادة.

وتابع، ان زيادة نسبة الفائدة جعل عدد كبير من المواطنين يودعون أموالهم في البنوك دون أي رغبة في الاستثمار، وهو ما أدى إلى تأثر البورصة بالسلب، لافتًا إلى أن زيادة تكلفة الاقتراض تجعل المستثمرين عازفين عن إطلاق المشروعات مهما كانت الحوافز.

وأردف: "توجه البنوك المركزية حول العالم هو خفض أسعار الفائدة حتى في ظل فيروس كورونا، إذ قاربت الـ0% في الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة أدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وخفض القدرة الشرائية للعملة.



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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020.



ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام أحمد محمود عكاشة رئيسًا لمجلس الإدارة – تنفيذي، ويحيى أبو الفتوح إبراهيم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، والسيدة داليا عبد الله محمد الباز نائبًا لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، وسحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، وعلي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وشريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والسيد أحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وعاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار محمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.





بينما يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر، محمد محمود أحمد الأتربي رئيسًا لمجلس الإدارة – تنفيذي، وعاكف عبد اللطيف محمد المغربي – نائبًا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب علي محمد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وأحمد علاء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وتامر عبد العزيز شحاته جاد الله عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار محمد فوزي عبد الباري عصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، ومحمد سيف النصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والسيد خالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي،وميرنا عارف عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.



قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي عندما رفع أسعار الفائدة في فترات السابقة كان بسبب ارتفاع معدلات التضخم، حيث وصلت مصر في يوليو 2017 إلى 33% كمعدل تضخم، وتراجعت هذه المعدلات إلى 3.4% خلال أغسطس الماضي.