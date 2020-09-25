بحضور القحطاني.. جامعة حفر الباطن تحتفي باليوم الوطني الـ 90

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:26 م
اليوم الوطني للسعودية
اليوم الوطني للسعودية
واس
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شهدت جامعة حفر الباطن، اليوم الجمعة، انطلاق فاعليات الاحتفال باليوم الوطني الـ90، والتي تتضمن معرضا فنيا تحت شعار "وطني هو المجد"، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، ووكلاء الجامعة وعمدائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.


وتحكي فعاليات معرض "وطني هو المجد"، مسيرة البناء والنماء للمملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإنجازات جامعة حفر الباطن وجهودها في خدمة الوطن، ومشروعات رؤية المملكة 2030.


بالإضافة إلى ذلك، شملت الفعاليات مجموعة من المحاضرات والمسابقات والأمسيات الشعرية.


والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تحتفي باليوم الوطني الـ90، حيث شهدت سماء المملكة بث حي ومباشر للألعاب النارية، وأطلقت عشرات آلاف الومضات النارية، كما زين الشباب وجوههم بألوان علم السعودية، الذى أخذ عنوان هذا العام " همة حتى القمة" ، فيما حمل الأطفال والسيدات الأعلام ابتهاجاً وفرحة باليوم الوطني.


وشهدت سماء المملكة أكبر عرض جوى على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، ويحرص السعوديون سنوياً على الاحتفاء باليوم الوطني، ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية من قِبل الملك المؤسِّس عبدالعزيز، وتقوم المملكة العربية السعودية بالتحضير لإحياء العدد الكبير من الحفلات بهذه الذكرى السنوية لليوم الوطنى الذى يوافق 23 من شهر سبتمبر 2020 ، وتتجهز الهيئة العامة للترفيه في السعودية لتطلق الفعاليات الكثيرة للاحتفال بهذا اليوم العظيم للمملكة.

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