رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي وبنك مصر

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020.









ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام أحمد محمود عكاشة رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذي، ويحيى أبو الفتوح إبراهيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، والسيدة/ داليا عبد الله محمد الباز نائباً لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، وسحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، و علي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وشريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والسيد/ أحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، و عاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار محمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.









بينما يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر، محمد محمود أحمد الأتربي رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذي، و عاكف عبد اللطيف محمد المغربي – نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب علي محمد نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وأحمد علاء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وتامر عبد العزيز شحاته جاد الله عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار محمد فوزي عبد الباري عصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، ومحمد سيف النصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والسيد/ خالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي،وميرنا عارف عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.



