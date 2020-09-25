الأهلي يحسم مصير «الهداف»

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموقف النهائي من إستعادة محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى إنبي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أوصى إدارة النادي الأهلي رغبته في عودة اللاعب وعدم تجديد إعارته مرة أخرى، خاصةً بعدما ظهر بمستوى مميز للغاية مع فريقه ويحتل وصافة ترتيب الهدافين.

وأبدى زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، عن رغبة إدارة الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، في تجديد إعارة محمد شريف، مهاجم الفريق المعار من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة شريف، إلى صفوف إنبي، بنهاية الموسم الجاري وسط محاولات للإبقاء عليه داخل صفوف الفريق البترولي.

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