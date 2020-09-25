عبدالعال يعلن قائمة طنطا ضد الأهلي بالدوري المصري

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي ضمن مناقسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة هاني رشدي، بالإضافة إلي إسلام فؤاد، وجاءت قائمة طنطا ضد الأهلي كالآتي:-

مصطفي الكومي، محمد اشرف، سليمان عبدربه، محمد العشري، محمود مسعود، احمد فهمي، وليد عادل، إسلام فؤاد، ايهاب سمير، محمد ماجد اونش، حسين فيصل، مصطفي امين، محمد اسعد، احمد الألفي، عبدالرحمن الدح، احمد الشناوي، حامد حمدان، هشام شعبان، هاني رشدي.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ستاد الأهلي وي السلام غدا السبت في تمام الثامنة مساءا.

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