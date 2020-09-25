أقرب صديق له محمد سامي..بجلسة فكاهية ليلة أحمد زاهر تكشف حقائق عن والدها

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهر الفنان أحمد زاهر، مع ابنته ليلى أحمد زاهر وتفاجأ الجمهور بعدم معرفة ابنته أشياء كثيرة عن أدواره الفنية التي أجراها قديما.

ولم تجاوب الفنانة ليلى أحمد زاهر على أسئلة الإعلامية في برنامج "show time"، عن بعض أدوار والدها ومنها دوره في فيلم "بلية ودماغه العالية"، ولكنها جاوبت على بعض الأسئلة منها أفضل مغني لوالدها وأقرب صديق له وهو محمد سامي.

وتمنت ليلى أحمد زاهر، العمل مع والدها معللة ذلك أنها ستتعلم منه كثيرا، وعبرت عن حبها للفنانة هندي صبري.

يذكر أنه كان آخر ظهور للفناان أحمد زاهر وابنته ليلى، من خلال برنامج "معكم" لمنى الشاذلي.

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