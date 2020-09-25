بورصة النيل تحقق تداولات بـ 34.2 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل قد سجل نحو 34.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 49.3 مليون ورقة منفذة على 2342 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 68.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.29%.





ونوه التقرير ، أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 687.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 73.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 122.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.7 مليار جنيه بحجم تداول 2.05 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 195.8 ألف عملية.







