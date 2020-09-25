بورصة النيل تحقق تداولات بـ 34.2 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:10 م
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل قد سجل نحو 34.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 49.3 مليون ورقة منفذة على 2342 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 68.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.29%.
ونوه التقرير ، أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 687.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 73.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 122.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.7 مليار جنيه بحجم تداول 2.05 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 195.8 ألف عملية.
وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.09% ليغلق عند مستوى 1013.18 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10911.44 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2000.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.15% مغلقًا عند مستوى 2885.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12581.36 نقطة.
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