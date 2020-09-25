حصاد البورصة .. تراجع قيم التداول لـ 10.1 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:03 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الرابع من سبتمبر علي تباين بأداء المؤشرات ، وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.1 مليار جنيه علي اثر الاعلان عن تسريبات من الخزانة الأمريكية بتحويلات غير شرعية بقيمة تجاوزت 2 تريليون دولار عن طريق البنوك العالمية خلال العقدين الماضيين، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.308 مليار ورقة منفذة على 243 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.095 مليار ورقة منفذة على 210 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
ومشف التقرير الأسبوعب للبورصة المصرية أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة قد وزعت بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 687.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 73.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 122.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.7 مليار جنيه بحجم تداول 2.05 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 195.8 ألف عملية.
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