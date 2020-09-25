حصاد البورصة .. تراجع قيم التداول لـ 10.1 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الرابع من سبتمبر علي تباين بأداء المؤشرات ، وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.1 مليار جنيه علي اثر الاعلان عن تسريبات من الخزانة الأمريكية بتحويلات غير شرعية بقيمة تجاوزت 2 تريليون دولار عن طريق البنوك العالمية خلال العقدين الماضيين، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.308 مليار ورقة منفذة على 243 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.095 مليار ورقة منفذة على 210 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.







