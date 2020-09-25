بالرسوم المتحركة والمسرحيات.. إشراقة ينمي مهارات الأطفال العقلية والحركية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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تعتبر المنتجات اليدوية المصنوعة للأطفال، من أهم الطرق لتنمية مهاراتهم الفنية وقدراتهم العقلية، ولذلك أصبحت بعض مراكز تنمية المهارات تستعمل الطرق الحديثة، لجعل الطفل ينمي قدراته ويستطيع التعامل مع الآخرين والتعبير عن نفسه، وبناء ذاته.


وذلك من خلال بعض الرسوم المتحركة التعليمية، والمسرحيات، والعرائس المتحركة التي تجذب انتباه الطفل وتعلمه كل جديد، وتجعله يشعر بسعادة أثناء عملية التعلم.

وقالت دكتورة مها مرسي عرب "صاحبة مركز إشراقة لتنمية المهارات" للفجر: مشاركتنا في "معرض بداية"، تنقسم لقسمين الجزء الأول للأطفال لننمي بهم المهارات المختلفة ومنها أن التغير يبدأ من الداخل، ونعلم الطفل المهارات والسلوكيات الإيجابية منذ الصغر، وننوع طرق توصيل المعلومات للأطفال كمسرح العرائس، فالشخصيات من انتاجنا وتأليفنا، نحولهم لمسرحية فيديو يشاهدها الطفل، كقصة مقروءة أو مسموعة أو كتلوين أو كعرائس يصنعها بيده.

وتابعت نستمر في متابعة الطفل خلال سبعة حصص حتى تصل له الفكرة ويستوعبها، وحاليا نصمم صندوق به فلاشه والمسرحيات وكل صور تعليم المهارات حتى يسمع ويرى ويتناقش، وبهذه الطريقة الصحيحة يستطيع الطفل أن يتكلم ويبتكر ويعرف عن نفسه، ويستطيع أن يوضح للناس وجهة نظره للآخرين.

أما بالنسبة للجانب الآخر فهو للكبار، ونحن اكتشفنا أن الشخص عندما يفرغ طاقته الفنية يشعر بمشاعر جميلة جدًا، فنساعدهم في توفير الفرش والأدوات وورش العمل، بالرسم على خامات مختلفة كالموزاييك، والرسم على الفخار.

واضافت ليست المرة الأولى التي نشارك فيها بالمعارض، ومعرض "بداية" هو خطوة جيدة، وقامت وزيرة التضامن بزيارتنا وأعجبت بكل المنتجات، وطلبت منا التعاون معها، وانا امنيتي أن أوصل الفكره لكل مدارس الجمهورية.

وكانت قد افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المعرض الدائم للحرف اليدوية التراثية «بداية» بمنطقة الرصافة بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة ليونز ميريت، على مساحة ٥٠٠ متر، وبمشاركة ٦٠ عارضًا من محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر وأسوان.

وأضافت «القباج»، إلى أن المعرض يضم أيضا شباب جامعي مصممين للأزياء، وزراعة نباتات للبيوت، ومنتجات كالإكسسوارات والخيامية والنحاس، ومنتجات لسيناء والنوبة.

وقالت «القباج»، إن المعرض يضم أفكار لمشاريع خاصة بالشباب والمرأة المعيلة، كمعدات ماكينات وآلات لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة لهم، كما يضم منتجات لشباب جامعي، ومنتجات لأبناءنا من ذوي الإعاقة، حيث يضم عروض بالأخشاب لشباب جامعي من الصم والبكم، ويقدم بنات جمعية النور للكفيفات منتجات بالبامبو والخرز.
بالرسوم المتحركة والمسرحيات.. إشراقة ينمي مهارات الأطفال العقلية والحركية
بالرسوم المتحركة والمسرحيات.. إشراقة ينمي مهارات الأطفال العقلية والحركية
بالرسوم المتحركة والمسرحيات.. إشراقة ينمي مهارات الأطفال العقلية والحركية
بالرسوم المتحركة والمسرحيات.. إشراقة ينمي مهارات الأطفال العقلية والحركية
بالرسوم المتحركة والمسرحيات.. إشراقة ينمي مهارات الأطفال العقلية والحركية
بالرسوم المتحركة والمسرحيات.. إشراقة ينمي مهارات الأطفال العقلية والحركية
بالرسوم المتحركة والمسرحيات.. إشراقة ينمي مهارات الأطفال العقلية والحركية
بالرسوم المتحركة والمسرحيات.. إشراقة ينمي مهارات الأطفال العقلية والحركية
بالرسوم المتحركة والمسرحيات.. إشراقة ينمي مهارات الأطفال العقلية والحركية
بالرسوم المتحركة والمسرحيات.. إشراقة ينمي مهارات الأطفال العقلية والحركية

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