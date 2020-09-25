وفاة الملحن خليل مصطفى بعد صراع مع السرطان

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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توفي اليوم الملحن خليل مصطفى، بعد صراع طويل مع مرض السرطان بالغشاء البريتوني، وثنويات القولون، حيث أن تدهورت حالتة الصحية في الفترة الأخيرة.




وكان أعلن الشاعر فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية “الساسيرو”.

ولم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة أو العزاء حتى الآن، حيث يوجد الملحن الراحل داخل مستشفى السلام الدولى منذ 21 سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي، إلا إنه رحل عن عالمنا منذ قليل.

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