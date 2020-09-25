مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام المقاولون

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
محمد جمال وغدير أحمد
Advertisements


أعلن علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد  المقاولون العرب،  ضمن منافسات الجولة الـ ٢٩ للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي وأحمد ياسين وأحمد محسن

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم

الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو  ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وأحمد صبيحة وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين.

يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٧ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.‎

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المقاولون العرب المقاصة الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل.. فرمان ناري من لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و نصف

برشلونة يرفض ضم نجم يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 23 ساعة

الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

شكوى جديدة من محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك (مستند)

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

ميدو يعلن تشكيبل مصر المقاصة أمام الأهلي

تشكيل مصر المقاصة الرسمي أمام المقاولون العرب

فوافي وأمين يقودان هجوم المقاصة أمام أسوان

إيهاب جلال يُعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الجونة

بيكلى ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام الإسماعيلي

تشكيل المقاصة أمام الاتحاد السكندري بالدوري

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

02:31 م

برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

04:30 م

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

02:55 م

عاجل.. فرمان ناري من لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

03:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»