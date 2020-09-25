نجم برشلونة المنبوذ يرفض ليفربول ويصر على الاستمرار

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية والإنجليزية، اليوم الجمعة، الى أن الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، رد على عرض الانتقال إلى ليفربول، هذا الصيف.

ووفقا لهذه التقارير فإن فريق ليفربول تساءل عن إمكانية ضم ديمبلي هذا الصيف، لمدة موسم على سبيل الإعارة، بناء على طلب الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز.




حيث قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اللاعب رفض عرض الانتقال إلى ليفربول، كما أن النجم الفرنسي يُصر على النجاح مع برشلونة.

يذكر أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي يعاني من عدم اللعب باستمرار مع برشلونة، منذ الانتقال إلى الكامب نو في صيف 2017، بسبب معاناته من إصابات متتالية كان آخرها في يناير الماضي.

وانتقل ديمبلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة في صيف 2017، نظير 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات.

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