الأهلي يحدد سعر بيع جونيور أجايى في الميركاتو الصيفي





حدد مسؤولو النادي الأهلي، سعر بيع الجناح النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية (الميركاتو).





الأهلي يستقر على رحيل جونيور أجاي





وافق مسؤولو النادي الأهلي على رحيل النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بشرط تواجد عرض مالي كبير.





وحدد مسؤولو النادي الأهلي 3 مليون دولار لبيع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية بعدما إرتفعت أسهم اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء.





ويرغب الأهلي في ضم أكثر من لاعب أجنبي وهو ما يُحتّم على الإدارة الحمراء بيع بعض لاعبيها الأجانب، حيث ارتفعت أسهم أجاي ومعه الأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو في الرحيل عن استاد مختار التتش.





ويتطلع مسؤولو النادي الأهلي لتحقيق مكاسب مالية من وراء بيع أجاي وأزارو في الميركاتو الصيفي المقبل.



