ميناء الإسكندرية يشهد تداول 114 ألف طن وخروج 9 آلاف و623 شاحنة عامة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:56 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا حسن- محمد رجب
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شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة العمل اليوم الجمعة، حيث تواجد بالميناء 71 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 16 سفينة، غادرت 16 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 29 سفينة منهم 3 سفن حاويات، 3 سفن بترول، و20 سفينة بضائع عامة.

كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن، ويتواجد بالمخطاف الخارجي 10 سفن سيتم دخول الجاهز منهم للدخول طبقًا لأولويات التراكي، هذا وقد تم دخول وخروج 9ألاف و623 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما خرج من الميناء عدد 1 قطار بإجمالي 25 عربة محمل بالقمح ومتجه إلي المطاحن بالقاهرة، هذا ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 93 ألف طن، يجري شحن بضائع صادرة تزن 21 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة ألف و217 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة ألف و310 حاوية.

وصول عربات جديدة

أعلن اليوم الجمعة المهندس كامل الوزير، وزير النقل استقبال ميناء الإسكندرية، دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 22 عربة، ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن من العربات إلى 103 عربات، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر، والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسى المجرى، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل أن العربات الـ 22عربة التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وأن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه بوصول هذه الدفعة من العربات يكون قد وصل خلال الشهر الحالي 35 عربة وهو معدل التوريد الشهري المتفق عليه مع الشركة المصنعة لافتا إلى أن هذا المعدل يمكن هيئة السكك الحديدية من تشكيل 3قطارت جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة يتم إدخالها شهريا على خطوط الهيئة مضيفا أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل خاصة وأن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش وان جميع هذه الإجراءات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت في زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات وفي تحسن مستوى الخدمة والتي بدأ المواطن يشعر بها على ارض الواقع.

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