عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

نجح مسؤولو النادي الأهلي في الحصول على توقيع أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة ومنتخب مصر الأوليمبي، لينضم إلى الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واتفق مسؤولو الأهلي مع نظائرهم في وداي دجلة على ضم اللاعب مقابل ١٢ مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة اثنين من لاعبي الفريق الأحمر.





ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي بشكل رسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.





وكان بيكهام أحد لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لكنه لعب معارا لحرس الحدود ثم انتقل نهائيا إلى وادي دجلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وحسم المارد الأحمر لقب الدوري المصري قبل 7 أسابيع على نهاية بطولة الدوري للمرة الثانية والأربعين في تاريخه.



